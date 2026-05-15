Пассажира задержали за выкуренную сигарету на борту российского самолета

Пассажир авиарейса из Иркутска в Хабаровск выкурил сигарету во время полета и поплатился, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Наряд транспортной полиции был вызван на борт после сообщения о курении. По прибытии сотрудники выяснили, что 27‑летний житель Южно‑Сахалинска нарушил установленный федеральный запрет на курение в воздушных судах, выкурив сигарету в туалете самолета.

В отношении пассажира составили административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до 1500 рублей. Кроме того, авиакомпания также вправе включить мужчину в "черный список" и отказать ему в посадке на будущие рейсы в соответствии с действующими правилами.

