Задушившую собственного новорожденного ребенка освободили в зале суда

Тотемский районный суд Вологодской области вынес постановление по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Тотьмы, которая обвинялась в убийстве собственного новорожденного ребенка. Женщина была освобождена прямо в зале суда, сообщает пресс-служба вологодских судов.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено в период с 19 по 24 марта 2014 года в одном из населенных пунктов Тотемского района. На тот момент обвиняемой было 24 года. По версии обвинения, женщина, не желавшая рождения ребенка, родила мальчика без какой-либо квалифицированной медицинской помощи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, новорожденный появился на свет доношенным, живым и дышавшим. Однако сразу после родов мать совершила убийство своего сына — смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии от закрытия отверстий носа и рта.

Уголовное дело поступило в суд только в апреле 2026 года — спустя более 12 лет после совершения преступления. Судом было установлено, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по данной статье истек еще в марте 2020 года. Кроме того, в материалах дела отсутствовали данные об уклонении женщины от следствия или суда. На основании пункта 3 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ суд прекратил уголовное дело за истечением сроков давности уголовного преследования.

Случаи, когда обвиняемые избегают наказания из-за истечения сроков давности, нередки в судебной практике. Так, в 2024 году в Санкт-Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, обвинявшегося в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Преступление было совершено в 2009 году, однако дело дошло до суда лишь спустя 15 лет. Срок давности по данной категории преступлений составляет 10 лет, и он истек еще в 2019 году. Судья принял решение о прекращении дела, несмотря на возражения прокуратуры.

В Архангельской области в 2023 году суд освободил от наказания женщину, обвинявшуюся в мошенничестве при получении социальных выплат. Преступные действия совершались с 2012 по 2014 год, однако уголовное дело было возбуждено только в 2021 году. Суд установил, что срок давности истек, и прекратил уголовное преследование.

В Ленинградской области в 2022 году суд вынес аналогичное решение по делу о краже крупной суммы денег с банковской карты. Преступление было совершено в 2015 году, но подозреваемый был установлен только спустя шесть лет. Поскольку срок давности для преступлений средней тяжести составляет шесть лет, суд прекратил дело, освободив фигуранта от ответственности.

Эксперты отмечают, что истечение сроков давности не означает признания невиновности лица — это лишь процессуальное основание для прекращения уголовного преследования. Однако такие случаи вызывают общественный резонанс, особенно когда речь идет о тяжких преступлениях против личности, и ставят вопрос о необходимости пересмотра сроков давности для отдельных категорий уголовных дел.