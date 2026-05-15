Четыре человека пострадали при ударе БПЛА по многоквартирному дому в Белгороде

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. На данный момент известно о четырех пострадавших, сообщили в оперативном штабе региона.

В результате удара в здании загорелись несколько балконов, прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждены фасад и стекла квартир.

Пострадали четыре человека, среди них трехлетняя девочка. Ее с осколочными ранениями плеча, груди и ног бригада "скорой" везет в детскую областную больницу. Еще двое пострадавших - мужчина и женщина - также получили осколочные ранения, их везут в городскую больницу №2. Четвертая пострадавшая получила осколочные ранения лица и голени, ее также госпитализировали.

На место ЧП выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.