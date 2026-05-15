Жительница Петербурга получила 16 лет колонии за госизмену

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор 48-летней жительнице Санкт-Петербурга Ярославе Чумаковой. Уроженка Казахстана признана виновной в государственной измене и пособничестве терроризму. Суд назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также дополнительный год ограничения свободы после отбытия основного срока и штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сотрудники ФСБ задержали Чумакову в июне прошлого года. Изначально она фигурировала в деле о теракте в отношении высокопоставленного российского военного. Женщина ходатайствовала о домашнем аресте, но суд отправил её в СИЗО. По данным следствия, Чумакова выполняла задания украинских спецслужб: собирала и передавала сведения о российских военнослужащих, включая их адреса, марки автомобилей, места проживания их самих и родственников, а также пути подъезда к домам.

В ходе расследования в переписке Чумаковой в WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой) были обнаружены контакты координаторов с Украины, в том числе её непосредственный куратор по имени Денис. Собранные материалы позволили переквалифицировать дело. В апреле 2026 года женщине предъявили дополнительное обвинение в государственной измене. Росфинмониторинг внёс Чумакову в реестр террористов и экстремистов.

Суд счёл доказательства вины достаточными. Приговор предусматривает также ограничение свободы на один год после освобождения. Петербурженка будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Дело вызвало широкий общественный резонанс в связи с растущим числом задержаний за пособничество терроризму и госизмену. Приговор может быть обжалован в установленном порядке.