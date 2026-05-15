На Украине ликвидировали стрелка, атаковавшего полицейских

Сотрудники спецназа ликвидировали мужчину, который стрелял в полицейских в Хмельницкой области. Об этом пишет "Страна.ua", приводя данные полиции.

Личность стрелка на данный момент неизвестна, равно как и его мотивы.

Инцидент со стрельбой произошел в селе Терловка, все началось с того, что полицейские остановили машину, водитель которой ранее был лишен прав.

Водитель открыл огонь по полицейским. Один из них погиб, второй получил ранения.

29 апреля в Ровненской области на западе Украины мужчина открыл огонь из автомата по сотрудникам военкомата и полицейским, в результате чего два человека получили ранения.

23 апреля во Львове задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна своей квартиры в высотной многоэтажке. На место происшествия прибыли правоохранители и задержали стрелка. В его квартире были обнаружены следы от применения оружия.