В Москве мужчина отомстил бывшей жене за расставание, испачкав подъезд фекалиями

В Москве мужчину оштрафовали за мелкое хулиганство после того, как он испачкал подъезд фекалиями. Как пишет Telegram-канал "Осторожно, Москва", таким способом он хотел отомстить жене, которая, по его мнению, разрушила их брак.

Инцидент произошел в доме на Ярославском шоссе. Конфликт между супругами возник, когда 32-летний мужчина решил, что его жена состоит в отношениях с местным участковым.

12 мая он пришел в квартиру к супруге, чтобы пообщаться с общими детьми, однако начал материться и вынудил женщину вызвать полицию. На место прибыл участковый с напарником и задержал мужчину. При себе у него был термос с фекалиями и газовый баллончик.

Так выяснилось, что именно он в течение полутора месяцев пачкал фекалиями почтовые ящики и рисовал на стенах. Кроме того, желая отомстить жене, мужчина отправлял участковому от ее имени предложения платных интимных услуг.

Сейчас москвич через суд пытается лишить экс-супругу родительских прав, но пока сам получил штраф в размере 2500 рублей за мелкое хулиганство.