В Рязани ввели режим ЧС

Администрация Рязани сообщила о введении режима ЧС на территории города. Решение принято по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, в ночь на 15 мая в результате массированной воздушной атаки в Рязани погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 28 человек пострадали, семеро из них госпитализированы. Повреждены два многоэтажных жилых дома и территория промышленного предприятия.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории города с 15 мая до особого распоряжения. Руководить работами по ликвидации последствий ЧС будет первый заместитель председателя регионального правительства Денис Боков.

Средства на ликвидацию последствий атаки будут выделены из резервного фонда правительства Рязанской области. Профильным ведомствам поставлены задачи по подготовке компенсационных выплат физическим и юридическим лицам и оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Предполагается, что с пострадавшими будут работать психологи главного управления МЧС России по Рязанской области. Охрану общественного порядка в зоне ЧС обеспечит УМВД России по региону.