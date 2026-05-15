Появились новые данные о пропавших при пожаре на российской нефтебазе сотрудниках

На месте пожара на нефтебазе под Уфой нашли тела троих сотрудников. Новые подробности об исчезнувших рабочих появились в материале РИА Новости.

Как сообщили в АО «Транснефть-Урал», поиски четвертого пропавшего при пожаре работника продолжаются.

«Трое работников фирмы-подрядчика находятся в больнице», — пояснил собеседник агентства.

О взрыве на нефтебазе под Уфой стало известно днем 13 мая. Предварительно, воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре, когда там проводились работы по зачистке донных отложений. Ранее сообщалось о семи пострадавших.