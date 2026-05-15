Осуждены четверо военнослужащих ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Четверо военных ВСУ приговорены к срокам от 16 до 18 лет заключения за вторжение в Курскую область.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК РФ, признаны 2-м Западным окружным военным судом достаточными для вынесения приговоров по уголовным делам в отношении военнослужащих вооруженных формирований Украины Александра Жакуна, Дмитрия Ковтуна, Юрия Мусиенко и Ивана Хворостянова. Каждый из них признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что судом назначено наказание в виде лишения свободы: Жакуну - сроком на 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима, Ковтуну и Мусиенко - сроком на 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима, Хворостянову - сроком на 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что указанные лица, вооруженные боевым автоматическим стрелковым оружием и боеприпасами к нему, незаконно вторглись на территорию Суджанского района Курской области. Так, Хворостянов, разместившись в соответствии с отведенной ему преступной ролью на наблюдательно-огневых позициях, осуществлял блокирование и удержание оккупированной вооруженными формированиями Украины территории вблизи города Суджи, наблюдение за местностью для получения и передачи информации о действиях российских подразделений. Мусиенко в составе подразделения блокировал и удерживал под вооруженным контролем деревню Леонидово, а также дестабилизировал деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, противодействовал российским военнослужащим и запугивал мирных граждан. Ковтун, находясь в лесополосе вблизи хутора Колмакова, принимал непосредственное участие в вооруженном блокировании хутора и его удержании. Жакун также участвовал в вооруженном блокировании хутора Колмакова.