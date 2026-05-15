ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда России Виктора Момотова. Заседание пройдет 25 мая. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в пресс-службе ВККС.

— ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда России Виктора Викторовича Момотова на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 25 мая в 16:00, — рассказали на сайте ВККС.

Момотова отправили в отставку в октябре прошлого года. Такое решение принял Совет судей РФ. Это произошло после того, как Генпрокуратура уличила мужчину в нарушении антикоррупционного законодательства.

По данным надзорного ведомства, Момотов вел нелегальный бизнес в связке с организованной преступной группировкой. Впоследствии столичный суд изъял у него имущество на девять миллиардов рублей.