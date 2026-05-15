Российский пенсионер расправился с квадроциклистом в канаве

Во Владимирской области 68-летний местный житель расправился с квадроциклистом в канаве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Пенсионер обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Свою вину он признал частично. Все материалы переданы в суд.

По данным правоохранителей, в начале 2026 года двое мужчин ехали на квадроцикле в селе Устье. Они попали в вырытую на дороге канаву и выпали из квадроцикла. В результате между ними и местным жителем, у дома которого произошла авария, возникла ссора. Спустя некоторое время она переросла в драку. В итоге хозяин дома взял двуствольное гладкоствольное охотничье ружье и выстрелил в квадроциклистов, а потом стал угрожать им физической расправой. В этот момент один из мужчин попытался обезоружить пенсионера, но не смог, потому что тот произвел второй выстрел на поражение. Полученное мужчиной ранение оказалось летальным.

