Двух россиянок разыскивают за продажу ребенка в секс-рабство

Две фигурантки дела о продаже 13-летней девочки в секс-рабство уже восемь лет находятся в бегах. Одну из женщин ищут в Дубае, вторая скрывается под чужой фамилией в России. Подробности резонансной истории приводит RT.

Всё началось в январе 2018 года. Жительница Челябинской области вместе со знакомой разместила в интернете объявление о продаже невинности собственной 13-летней дочери. Сначала на предложение откликнулся иностранец, но сделка сорвалась из-за спора о цене. Затем появился новый покупатель — на этот раз оперативник под прикрытием.

Сделку на 1,5 миллиона рублей назначили в одном из московских ресторанов. Женщин задержали с поличным при передаче денег. Как тогда сообщало МВД, купюры оказались поддельными. Всего по делу проходили пять человек. Троих, в том числе мать, осудили, но две предполагаемые пособницы — 34-летняя жительница Подмосковья Ирина Фотеску и уроженка Казахстана Марьям Кусаинова — успели скрыться. Обе объявлены в федеральный розыск.

По данным источников, Кусаинова после возбуждения дела сменила фамилию и уехала в Казахстан. Сейчас она, предположительно, живёт в ОАЭ. Фотеску до скандала официально работала управляющей в салоне красоты. После побега она передвигается по стране под чужим именем и создала несколько анкет на сайтах знакомств с вымышленными данными.

Организатора преступления суд приговорил к условному сроку. Адвокат потерпевшей Владимир Кирсанов тогда удивился мягкости приговора. По его словам, женщина, оказывавшая секс-услуги, могла проворачивать подобные сделки не в первый раз.

"Там, вообще, похоже, была сеть. Возможно, они начинали с поставок проституток за рубеж, а потом переориентировались на московских педофилов", — рассказал он.

Кирсанов представлял в суде интересы девочки и добился для неё компенсации морального вреда. Организатор выплатила пострадавшей от 200 до 300 тысяч рублей без возражений.

"Она заплатила без вопросов", — уточнил адвокат.

Сама мать ребёнка, пытавшаяся продать дочь педофилам, получила 4,5 года колонии. После освобождения она вернулась в родной город — вероятно, налаживать отношения с дочерью. Однако сейчас женщина вновь под следствием. Как рассказал Кирсанов, её задержали в Челябинске за покушение на сбыт наркотиков.