Пьяный украинец устроил смертельный пожар на юге Франции

Полиция французского города Аркашон задержала 49-летнего гражданина Украины по подозрению в умышленном поджоге ремонтируемого дома, в результате которого погиб человек.

Инцидент произошел во вторник на юго-западе страны. Бригада из трех украинских граждан проводила ремонтные работы в частном доме, передает РИА «Новости».

После ликвидации пламени на первом этаже нашли погибшего человека, который мог быть одним из рабочих.

«Украинцу предъявили обвинение и поместили его под стражу по подозрению в умышленном поджоге ремонтируемого дома в Аркашоне, в результате которого погиб один человек», – сообщило ведомство.

Мужчину 49 лет задержали на месте трагедии в состоянии алкогольного опьянения. Его показания кардинально расходились со словами очевидцев, однако сам арестованный полностью отрицает вину.

Прокурор Бордо Рено Годель уточнил, что третий член строительной бригады до сих пор не найден. В настоящее время полиция продолжает поиски пропавшего работника.

