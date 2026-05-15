Суд Камбоджи арестовал двух россиян

В Пномпене правоохранительные органы задержали двух граждан России в ходе масштабной операции по ликвидации преступного киберцентра.

Посольство России в Камбодже подтвердило арест двух граждан РФ, передает РИА «Новости» Дипмиссия поддерживает постоянный контакт с задержанными и их родственниками.

«25 апреля в рамках операции камбоджийских правоохранительных органов по ликвидации очередного центра онлайн-мошенничества в столице Королевства были задержаны 40 человек, в том числе двое россиян. 10 мая суд Пномпеня вынес решение об их аресте», – сообщили в российском посольстве.

Интересы задержанных в суде представляет адвокат, а дипломаты оказывают необходимое консульское содействие. В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации.

Всего по делу проходят 38 фигурантов, среди которых 25 китайцев и 11 камбоджийцев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием технологий в составе организованной группы. Максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля правоохранительные органы Пномпеня ликвидировали организованный гражданами России и Китая мошеннический колл-центр.

Спустя несколько недель муниципальный суд столицы Камбоджи предъявил двум россиянам официальные обвинения в киберпреступлениях.

В августе прошлого года камбоджийские власти постановили депортировать на родину другого обвиняемого в мошенничестве россиянина.