Бывшего главу администрации Керчи Брусакова приговорили к 5,5 года колонии

Бывшего главу администрации Керчи Святослава Брусакова приговорили к 5,5 годам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского суда.

Брусакова признали виновным по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьёй о превышении полномочий.

«Бывший глава администрации Керчи признан виновным», — говорится в сообщении суда.

Также Брусакову запретили в течение трёх лет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Кроме того, суд вынес решение в отношении бывшего начальника департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи. Её приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ещё летом 2025 года Брусакову предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий.