Задержанный в Швеции сухогруз Caffa может быть передан Украине
Сухогруз Caffa, задержанный шведскими властями в марте и находящийся в порту Треллеборг в ожидании судебного решения, может быть передан Украине. Об этом сообщает телеканал TV4 со ссылкой на прокурора Хокана Ларссона.
Украинская прокуратура направила в Швецию запрос о выдаче судна Украине на основании того, что ранее оно ходило под российским флагом и было задействовано в вывозе зерна. По словам Ларссона, его решение об аресте сухогруза должно быть рассмотрено судом на предмет законности оснований. Также суд рассмотрит вопрос о возможности передачи судна Украине.
Судно было задержано шведской полицией и береговой охраной как следующее по фальшивым документам и не имеющее государственной принадлежности. Капитан, гражданин России, был взят под стражу, в конце апреля - отпущен. Большинство членов экипажа также являются гражданами РФ, 12 мая они покинули королевство.