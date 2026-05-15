Задержанный в Швеции сухогруз Caffa может быть передан Украине

Сухогруз Caffa, задержанный шведскими властями в марте и находящийся в порту Треллеборг в ожидании судебного решения, может быть передан Украине. Об этом сообщает телеканал TV4 со ссылкой на прокурора Хокана Ларссона.

Украинская прокуратура направила в Швецию запрос о выдаче судна Украине на основании того, что ранее оно ходило под российским флагом и было задействовано в вывозе зерна. По словам Ларссона, его решение об аресте сухогруза должно быть рассмотрено судом на предмет законности оснований. Также суд рассмотрит вопрос о возможности передачи судна Украине.

"Если окружной суд даст положительный ответ, тогда мы скажем Украине: "Суд дал добро, забирайте судно", - приводит TV4 слова прокурора, отмечая, что судьба сухогруза все же пока не вполне ясна и точно не известно, будет ли он отправлен на Украину.

Судно было задержано шведской полицией и береговой охраной как следующее по фальшивым документам и не имеющее государственной принадлежности. Капитан, гражданин России, был взят под стражу, в конце апреля - отпущен. Большинство членов экипажа также являются гражданами РФ, 12 мая они покинули королевство.