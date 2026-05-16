$73.1385.18

В Дагестане при пожаре в гараже пострадали четыре человека

ТАССиещё 1

В результате возгорания гаража и двух легковых автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

В Дагестане при пожаре в гараже пострадали четыре человека
© РИА Новости
"Сегодня сигнал тревоги поступил из селения Ботаюрт Хасавюртовского района. Там загорелись гараж и два легковых автомобиля. Прибывшие на место огнеборцы ПЧ-60 оперативно ликвидировали пожар. В результате пожара, к сожалению, пострадали 4 человека, из них двое детей. Все пострадавшие с различными степенями ожогов доставлены в ЦГБ города Хасавюрта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что огнем было охвачено 66 кв. м.

"Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России", - добавили в региональном управлении МЧС.