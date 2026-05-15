Атака ВСУ на Рязань: пожарные справились с огнём на заводе

Оперативный штаб Рязанской области сообщил об успешной локализации пожара на промышленном предприятии в городе Рязани. Возгорание произошло минувшей ночью в результате террористической атаки украинских беспилотников.

«По данным оперативных служб, пожар на территории промышленного предприятия в городе Рязани локализован. Пожарные приступили к ликвидации очагов», — говорится в сообщении штаба, опубликованном в «Максе».

Напомним, минувшей ночью украинские БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру Рязани и области. В результате падения обломков дронов были повреждены два многоквартирных жилых дома, а также загорелось одно из промышленных предприятий. По последним данным, погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё 12 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В настоящее время на месте работают пожарные расчёты, которые продолжают ликвидировать отдельные очаги возгорания. Благодаря оперативным действиям удалось не допустить распространения огня на соседние здания и территории. Угрозы для жилых кварталов в районе предприятия больше нет. Специалисты приступили к разбору завалов и оценке ущерба.

Власти региона продолжают ликвидировать последствия атаки. В Октябрьском районе Рязани отменены занятия в школах и детских садах, открыты дежурные группы. Жителей призывают не трогать обломки БПЛА и сообщать о находках по номеру 112. Ситуация остаётся на контроле губернатора и оперативных служб.