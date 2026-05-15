Украинские кураторы заставили российских подростков украсть драгоценности

В Якутии сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, которая под руководством дистанционных кураторов похитила из квартиры местного жителя деньги и ювелирные украшения на сумму более шести миллионов рублей. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк на портале МВД Медиа, к совершению преступления оказались причастны несовершеннолетние.

Мошенники использовали метод психологической манипуляции. Сначала они связались с 15-летней дочерью потерпевшего, убедив её в проведении «спецоперации» по защите родительских сбережений. Девочка сфотографировала содержимое сейфа, оставила ключи от дома в условленном месте и под предлогом встречи с родителями уехала в другой район, где её позже обнаружили полицейские.

Исполнителем кражи стал 11-классник, которого кураторы запугали обвинениями в финансировании Украины после взлома его личного кабинета на портале «Госуслуги».

«Чтобы избежать ответственности, испуганный подросток начал следовать инструкциям аферистов», — пояснила Ирина Волк.

По указанию звонивших школьник вскрыл сейф, часть денег перевел на счета преступников, а драгоценности спрятал. Вторым участником схемы оказался 18-летний студент из Новосибирска, задержанный при попытке забрать похищенное. Он признался, что действовал по заданию вербовщицы, осознавая незаконный характер своих действий.

В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Похищенное имущество частично изъято и будет возвращено владельцу. Полиция продолжает работу по установлению всех лиц, причастных к деятельности этой сети.