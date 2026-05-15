Ребенка «зажевало» в аттракцион в российском городе

Школьника в Башкирии "зажевало" в аттракцион, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 10 мая, в парке имени Юрия Гагарина в Стерлитамаке. Множественные травмы получил 12-летний мальчик, который катался на карусели "Вальс-ракушка". Сейчас ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь. Кроме того, прокуратура организовала проверку.

Ребенок доставлен в детскую больницу Уфы санавиацией, рассказали РИА Новости в Минздраве Башкирии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Помимо этого, СУ СК России по республике проводит доследственную проверку. Будет проверено соблюдение законодательства при эксплуатации аттракциона, его техническое состояние и исполнение требований техники безопасности.

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа Краснодара проверит информацию о получении 16-летней девушкой травмы на квесте. По данным СМИ, ей оторвало часть фаланги пальца дверью, при этом организаторы квеста не остановили игру.