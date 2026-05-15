Названа возможная причина возобновления поиска Усольцевых

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых могла обладать секретными данными, это объясняет возобновление их поисков. Такое мнение высказал News.ru спасатель и альпинист Денис Киселев.

28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой отправились в поход в тайгу и пропали. Операция по их поиску стала самой масштабной в регионе за последнее время, но не дала результатов. Однако позднее стало известно, что поиски семьи могут быть возобновлены с применением беспилотников.

Спасатель и альпинист Денис Киселев отметил, что не понимает, почему «спасателей дергают на эти поиски почти через год».

«Вероятно, мы не знаем главного. Либо они пропали с какими-то секретными технологиями, либо с чем-то еще, из-за чего обязательно надо их найти. Люди исчезают, в том числе в тайге, регулярно», — заметил он.

Стали известны причины таинственной пропажи семьи Усольцевых

В свою очередь в региональном управлении Следственного комитета России сообщили о том, что сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») возобновят работу в районе пропажи семьи Усольцевых. По данным ведомства, работы будут вестись в течение двух дней на определенном участке территории.