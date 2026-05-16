Жителя Ульяновска задержали за призывы к экстремизму

Жителя Ульяновска задержали за призывы к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Ульяновск».

По данным канала, 37-летний мужчина написал комментарий в социальных сетях, в котором призывал совершить насилие в отношении представителей власти.

Следственным отделом УФСБ России возбуждено уголовное дело о о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета.

До этого в Шемышейском районе Пензенской области 46-летнему местному жителю предъявили обвинение по уголовному делу об оправдании терроризма.