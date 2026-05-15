В Наро-Фоминске мужчина напал с ножом на семилетнюю девочку. Главное о ЧП

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения семилетней девочке в Наро-Фоминске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обстоятельства ЧП

14 мая две сестры 2016 и 2018 года рождения гуляли на территории дачного поселка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Около 19:00 мск неизвестный мужчина достал из кармана нож и ранил одну из девочек.

Состояние пострадавшей

Девочку доставили в ДНКЦ им. Л.М. Рошаля, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.Проведен медицинский осмотр, оказана вся необходимая помощь.На данный момент ее выписали, пострадавшая находится под амбулаторным наблюдением врача по месту жительства.

Расследование

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения, сообщила Волк.Она отметила, что мужчина, напавший с ножом девочку, не был знаком с пострадавшей.По данным следствия, 14 мая подозреваемый, находясь на территории деревни Николины Сады, нанес удары ножом в область лица ранее не знакомой ему девочке после чего скрылся.

Следствием проводится допрос фигуранта, изъято орудие преступления, планируется назначение судебных экспертиз, устанавливаются полная картина произошедшего и мотив совершенного преступления.

Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).По данным СК, задержан 21-летний молодой человек.Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он имеет психические расстройства и состоит на учете в ПНД.

Там добавили, что мужчина три дня назад вернулся из больницы.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры отметили, что подозреваемый напал на двух сестер, в результате младшая девочка была доставлена в медицинское учреждение с резаными ранами лица.В настоящее время областная прокуратура взяла под контроль ход и расследование уголовного дела.