Водитель электросамоката сбил ребенка в центре Москвы и скрылся

В столице неизвестный на электросамокате совершил наезд на девятилетнюю девочку, после чего спешно покинул место происшествия, сообщили в прокуратуре города в пятницу.

Инцидент произошел на улице Большая Грузинская, самокатчик наехал на девочку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Правоохранители ведут розыск нарушителя. Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль процесс установления личности скрывшегося водителя и привлечения его к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле две девочки-подростка на электросамокате наехали на пенсионера в Москве. В сентябре прошлого года мужчина на электросамокате врезался в автобусную остановку с беременной женщиной в центре столицы.