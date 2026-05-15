Водитель электросамоката сбил ребенка в центре Москвы и скрылся
В столице неизвестный на электросамокате совершил наезд на девятилетнюю девочку, после чего спешно покинул место происшествия, сообщили в прокуратуре города в пятницу.
Инцидент произошел на улице Большая Грузинская, самокатчик наехал на девочку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Правоохранители ведут розыск нарушителя. Прокуратура Центрального административного округа взяла под контроль процесс установления личности скрывшегося водителя и привлечения его к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле две девочки-подростка на электросамокате наехали на пенсионера в Москве. В сентябре прошлого года мужчина на электросамокате врезался в автобусную остановку с беременной женщиной в центре столицы.