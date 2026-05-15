В СК назвали причину выезда спасателей на место пропажи Усольцевых

Красноярские спасатели будут работать на месте пропажи семьи Усольцевых по просьбе следователей. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России.

28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой отправились в поход в тайгу и пропали. Изначально свидетели утверждали, что семья шла к скале Буратинка, однако позднее появилась версия, что Усольцевы могли уйти в сторону горы Мальвинка, чтобы увидеть «камень желаний». Масштабные поиски не дали результатов.

В региональном управлении Следственного комитета России уточнили, что сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») возобновят работу в районе пропажи семьи Усольцевых.

«Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории», - пояснила представитель ведомства.

По ее словам, работы будут вестись в течение двух дней.