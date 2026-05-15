Боец ММА погиб, спасая тонущих детей на озере Иссык-Куль в Кыргызстане

В Кыргызстане трагически погиб боец ММА Медет Жээналиев. Спортсмен пожертвовал жизнью, спасая двух тонущих детей на озере Иссык‑Куль. Информацию об этом подтвердили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Иссык‑Кульской области республики, сообщив детали происшествия корреспонденту ТАСС.
Представитель ГУВД описал обстоятельства случившегося. По его словам, трагедия произошла из‑за сильных волн. Именно они стали причиной того, что две девочки начали тонуть в водах Иссык‑Куля, а Жээналиев бросился им на помощь.
Вместе с 30‑летним спортсменом в спасательной операции участвовал его товарищ. Благодаря совместным усилиям детей удалось вытащить из воды — и сам помощник, и обе девочки остались живы.
Медет Жээналиев был связан с миром смешанных боевых искусств с 2017 по 2019 год. За это время он провел четыре поединка, два из которых завершились его победой.
