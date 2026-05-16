Трех крупных собак обнаружили запертыми в тесной клетке в российском регионе

В Ленинградской области, в посёлке Пудость Гатчинского района, местные жители обнаружили трёх истощённых собак породы кане-корсо, запертых в тесной клетке. Об этом сообщил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Отмечается, что ночью жители услышали громкий скулеж и лай, что побудило их выяснить источник звуков. Придя на место, они обнаружили, что собаки находятся в клетке, настолько маленькой, что животные не могли даже сесть.

Предположительно, одна из собак является кормящей матерью. Люди решили покормить животных, и те с жадностью набросились на еду и воду.

Жителям удалось найти хозяев собак, которые недавно переехали в этот район. Однако, поскольку они не знакомы с соседями, местные жители не знают, как помочь животным.

Они предполагают, что собак могли украсть, так как ранее их не было на этом участке. Одна из местных жительниц заявила о намерении обратиться в управление ветеринарии и к волонтёрам-зоозащитникам.

Ранее сообщалось, что в Анталье был задержан россиянин, которого полиция подозревает в жестоком обращении с животными. Мужчина на данный момент ожидает депортации.