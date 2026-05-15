Под Хабаровском вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что ЧП произошло 15 мая около 11 часов по местному времени (04.00 мск) при посадке воздушного судна перевозчика АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» после выполнения авиационных работ.

«Допущено повреждение задней части фюзеляжа воздушного судна», – указали в прокуратуре.

Экипаж вертолета и служебные пассажиры не пострадали. Причины инцидента выясняются.

Ранее в Усинске совершил жесткую посадку пассажирский вертолет с вахтовиками. На борту находились 24 человека, десять получили травмы, напоминает Ura.ru.