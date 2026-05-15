Мошенники обманули российскую школьницу на десятки миллионов рублей

В Нижнем Новгороде 16-летняя школьница стала жертвой телефонных мошенников, лишившись более 11 миллионов рублей семейных сбережений. В полицию обратился 48-летний отец девушки, обнаруживший пропажу крупной суммы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Злоумышленники начали общение с несовершеннолетней под видом сотрудников домофонной компании. Они убедили школьницу продиктовать код из СМС, что позволило им получить доступ к её аккаунту на портале «Госуслуги». Затем аферисты оформили доверенность на иностранного гражданина, дающую право распоряжаться финансами семьи. После этого жертву стали психологически давить и запугивать проблемами для её родителей. Об этом сообщает региональное УМВД России.

В мессенджере мошенники представились уже сотрудниками Росфинмониторинга. Они провели видеоконференцию с онлайн-осмотром квартиры в поисках наличных средств, которые якобы требовалось «задекларировать». Первые 3 миллиона рублей подросток передала неизвестной женщине недалеко от дома. На следующий день после повторного осмотра квартиры, где были найдены валютные сбережения, девушку отправили на такси во Владимир.

Во Владимире школьница отдала незнакомому мужчине 6 миллионов рублей, 18 тысяч долларов и 3 тысячи евро. После передачи денег аферисты вернули её домой на нескольких такси. Спустя несколько дней они убедили девушку перевести через банкомат ещё 455 тысяч рублей, а потом компенсировали затраты на поездку. Всё это время потерпевшая ничего не рассказывала родителям, так как искренне верила, что спасает семью от уголовной ответственности.

Позже отец обнаружил пропажу всех накоплений и обратился в полицию. Общий ущерб превысил 11 миллионов рублей. Следственные органы проводят проверку и разыскивают злоумышленников, которые использовали сложную многоходовую схему обмана несовершеннолетней. Полиция призывает родителей разъяснять детям правила финансовой безопасности.