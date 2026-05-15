В Мариуполе задержали женщину за передачу Украине данных о ВС России

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в государственной измене. Об этом проинформировали в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.

Там отметили, что задержанная передавала украинским спецслужбам данные о дислокации Вооружённых сил России.

Уточняется, что подозреваемая вышла на связь с украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram. В отношении неё возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о задержании двух жителей Крыма, которые передавали Киеву координаты комплексов С-400.