Дети взорвали в игрушку на детской площадке в Петербурге

Дети засунули петарду в игрушку на детской площадке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации Андрея Хорта.

По словам Хорта, в итоге никто не пострадал, хотя взрыв «наделал много шуму». На место происшествия прибыли оперативные службы. Глава администрации также добавил, что родителей устроивших взрыв детей ждет воспитательная беседа.

«По камерам "Безопасного города" оперативно установили, что детская шалость наделала много шуму. В прямом и переносном смысле. На видео видно, что дети засунули в игрушку петарду, подожгли и убежали», — заявил Хорт.

Упомянутое видео попало в соцсети. На получившихся кадрах можно увидеть, как группа из четырех детей убегает с детской площадки. Через несколько секунд происходит сильный взрыв — в результате площадку заволокло дымом.

