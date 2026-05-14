Сильный порывистый ветер в индийском штате Уттар-Прадеш подбросил мужчину в воздух на высоту около 50 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Indian Express.

Инцидент произошел в тот момент, когда мужчина пытался удержаться на земле — для этого он схватился за жестяной сарай. В какой-то момент сильный порыв ветра опрокинул конструкцию и мужчина взлетел высоко в воздух. В результате мужчина выжил, но получило множественные травмы.

Момент полета попал на видео. На получившихся кадрах можно увидеть, как ветер переворачивает конструкцию, а мужчина взлетает в воздух.

Ранее на север Индии обрушился мощный шторм. В результате погибло более 50 человек — большая часть из них находилась под хлипкими конструкциями, которые не выдержали натиска стихии.