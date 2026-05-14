Продюсеру певицы Линды назначили меру пресечения

Тверской районный суд столицы поместил под домашний арест продюсера певицы Светланы Гейман (творческий псевдоним – Линда) Михаила Кувшинова, подозреваемого в мошенничестве с авторскими правами на ее песни, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил избрать в отношении Кувшинова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 июня», – огласил решение судья Алексей Криворучко.

Как сообщили в суде, уголовное дело было возбуждено 20 февраля 2026 года. Оно связано с незаконным переоформлением прав на исполнение песен, которые принадлежали Максиму Фадееву, что привело к ущербу более чем в 1 млн руб. В суде Кувшинов отверг обвинения в мошенничестве, его адвокат возражал против домашнего ареста, чтобы продюсер мог ухаживать за пожилыми родственниками.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве задержали певицу Линду на фоне ее давнего конфликта касательно авторских прав с продюсером и музыкантом Максимом Фадеевым. Одновременно с этим силовики пришли с обыском в офис известного музыкального издателя. В частности, по данным Telegram-канала «112», Линда вместе с директором фирмы «Профит» Дарьей Шамовой путем подделки документом оформила на себя права на исполняемые песни. Прежде права были закреплены за Фадеевым. Линда утверждала, что продюсер давит на нее и запрещает исполнять свои песни. Фадеев в своем Telegram-канале заявил, что на протяжении 30 лет пытался мирно урегулировать вопрос с копирайтами. Он отказался комментировать текущую ситуацию, заметив, что правовую оценку ей предстоит дать следствию и суду.