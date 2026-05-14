Франция отказала россиянке в выходе из тюрьмы под судебный надзор

Суд Франции отказал задержанной россиянке и основательнице ассоциации «SOS Донбасс» Анне Новиковой в выходе из тюрьмы под судебный надзор. Об этом сообщило российское посольство в Париже, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Рассматривавший этот вопрос 13 мая французский судья вынес решение об отказе выпустить Анну Новикову под судебный надзор», — указали в дипмисии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Франции немедленно освободить Новикову. Дипломат подчеркнула, что МИД и посольство России во Франции будут предпринимать все усилия для скорейшего освобождения россиянки.

25 ноября газета Le Parisien сообщила, что Франция задержала Новикову и еще нескольких членов «SOS Донбасс» по обвинению в шпионаже в пользу России. Подозреваемые отрицают все обвинения.