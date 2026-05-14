Путешественник Саша Конь погиб под Брянском при ударе ВСУ

Путешественник Саша Конь погиб в результате удара украинского беспилотника в Брянской области. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

— Мужчина шел пешком из России в Южную Америку с 300-килограммовой повозкой, — говорится в публикации.

Губернатор Брянской области 13 мая заявил, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Старая Погощь погиб житель Ставропольского края. Как отметили авторы материала, речь идет о 37-летнем путешественнике Алексее, более известном как Саша Конь.

По информации канала, Саша Конь начал свой путь в Рязанской области. Ему удалось добраться до Брянской области, местные жители выкладывали кадры с путешественником и подбадривали его, сказано в материале.

13 мая ВСУ ударили по прилегающей к отделению «Почты России» территории в Севске. Повреждено здание и три легковых автомобиля. Погиб один мирный житель.