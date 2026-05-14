Путешественник Саша Конь погиб при атаке БПЛА в Брянской области

Блогер и путешественник Саша Конь, который планировал добраться до Бразилии с самодельной повозкой, мог погибнуть в результате атаки украинского БПЛА в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

При этом собеседник агентства уточнил, что личность погибшего мужчины пока не подтверждена, поскольку у него не было документов.

"К сожалению, точно не можем сказать. Предположительно, погиб путешественник", – говорится в сообщении.

В оперативных службах добавили, что рядом с мужчиной находилась самодельная повозка. По данным СМИ, 37-летний житель Ставрополья Александр хотел дойти пешком до Бразилии. Свои вещи он перевозил в самодельной повозке, за что его и прозвали "Конь".

13 мая экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали село Старая Погощь Суземского района при помощи дрона-камикадзе. В результате скончался житель Ставропольского края. Кроме того, была атакована территория, прилегающая к отделению "Почты России" в городе Севске, – один человек погиб.