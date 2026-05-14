Парашютист разбился в Ставропольском крае
В Шпаковском районе Ставропольского края погиб парашютист. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Трагедия произошла после взлета с посадочной площадки «Русская». Подробности смерти пока неизвестны. Личность погибшего также не раскрывается.
Известно, что парашютист погиб во время тренировочного прыжка. В данный момент транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Посадочная площадка «Русская» используется для взлетов малой авиации и проведения парашютных прыжков.
