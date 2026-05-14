На Ставрополье во время тренировочного прыжка погиб парашютист

Парашютист погиб во время совершения тренировочного прыжка в Ставропольском крае. По факту происшествия проводится проверка, сообщили журналистам в Южной транспортной прокуратуре.

"При совершении спортивно-тренировочного прыжка с воздушного судна, осуществившего взлет с посадочной площадки "Русская" в Шпаковском районе Ставропольского края, погиб парашютист", - говорится в сообщении.

Ставропольской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и в сфере образовательной деятельности.