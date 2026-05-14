В Индии разрушительный циклон унес жизни более 100 человек

Из-за мощнейшего шторма с ливнями, грозами и разрядами молний на севере Индии погибло более ста человек. Об этом сообщает aif.ru.

© ТК «Звезда»

Стихийное бедствие обрушилось на штат Уттар-Прадеш. Шторм продолжается в регионе уже двое суток. По предварительным подсчетам, его жертвами стали 104 местных жителя.

Помимо этого, погибли 130 голов скота. Повреждения получили 98 жилых строений. Также существенный урон был нанесен сельскохозяйственным угодьям.

Местные власти работают в круглосуточном режиме. Для координации спасательных работ был развернут единый командный центр. Пострадавшим выплачивают компенсации и оказывают экстренную финансовую поддержку.

Президент России Владимир Путин направил телеграммы с соболезнованиями главе индийского государства Драупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными циклоном. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.