В Азербайджане двух россиян приговорили к трем годам за киберпреступность

ТАСС

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил граждан России Игоря Заболотского и Ильнура Валитова к трем годам лишения свободы по обвинению в легализации денежных средств, полученных преступных путем. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

По данным агентства, приговор был вынесен 12 мая на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова. Сторона обвинения требовала для Заболотского и Валитова четыре года лишения свободы.

По данным следствия, им инкриминировалась ст. 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (легализация имущества, добытого преступным путем). Утверждается, что фигуранты легализовали 98 тыс. манатов (около $58 тыс.), полученных в результате киберпреступления.

В апреле суд в Баку приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина России Александра Вайсеро также по обвинению в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Он, по версии обвинения, легализовал 727 тыс. манатов ($427,7 тыс.).

Заболотский, Валитов и Вайсеро были задержаны правоохранительными органами Азербайджана летом прошлого года.

В настоящее время также продолжается процесс по делу восьми россиян, которым предъявлены обвинения по ст. 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Они также были задержаны в Баку летом прошлого года, как сообщало МВД Азербайджана, в ходе "операции по пресечению транзита наркотиков из Ирана, их сбыта, а также кибермошенничества".