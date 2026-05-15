Сибирский подросток-зацепер не выжил после удара током на товарном вагоне

В Красноярском крае подросток 2013 года рождения не выжил после удара током от контактной сети железной дороги на станции Боготол. Об этом сообщила Ачинская транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний пришел на станцию около 9 часов вечера и "несанкционированно" взобрался на грузовой вагон стоявшего там железнодорожного состава.

Из-за инцидента с подростком движение поездов на участке рядом с Боготолом приостанавливать не потребовалось, добавили в прокуратуре.

Ведомство выясняет причины и обстоятельства случившегося, а также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожных объектов и дает оценку работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Устанавливается, находился ли подросток-зацепер в компании взрослых или других детей, а также как он оказался на территории станции без надзора.