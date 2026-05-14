Иностранца с 90 свертками с наркотиками задержали на юго-востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов остановили на Зеленодольской улице в Москве 19-летнего иностранца — силовики подумали, что у него есть наркотики. Молодой человек бросился бежать, но его задержали и нашли более 90 свертков с веществами. Об этом в четверг, 14 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

— При виде росгвардейцев неизвестный изменил маршрут своего движения и попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны остановили его для проверки документов, в ходе которой 19-летний гражданин одной из стран СНГ признался, что имеет при себе запрещенные вещества, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Наркотики направили на экспертизу. Она показала, что в свертках находился мефедрон. Иностранца передали полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее на севере Москвы задержали мужчину с 250 граммами кокаина. Он работал закладчиком и планировал сбыть наркотики. Силовики выяснили, что мужчина был ранее судим. В его отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.