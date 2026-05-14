В Краснодарском крае нашли тело чиновника с лежавшим рядом ружьём

В Краснодарском крае нашли мёртвым 52-летнего директора государственного учреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий Олега Телегина. Рядом с телом обнаружено ружьё, сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, Телегин занимал свою должность с 2019 года. В его обязанности входило управление недвижимостью администрации региона. По информации издания, причина смерти не связана с криминалом. Мотивы случившегося предстоит установить Следственному комитету Краснодарского края.

Подробности происшествия не раскрываются.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти чиновника. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент не поступало.