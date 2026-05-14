Житель Алтайского края ради развлечения избил подростка-инвалида

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который, как пишет РЕН-ТВ, ради развлечения избил подростка-инвалида. Инцидент произошел на глазах у приятелей нападавшего. Жуткие кадры зафиксировала камера наблюдения.

Мужчина сначала подозвал к себе подростка, а потом без какой-либо причины ударил по голове ногой. На видеокадрах видно, что пострадавший упал на землю, но никто из свидетелей произошедшего даже не попытался помочь школьнику. Неадеквата уже задержала полиция.

Как сообщалось ранее, задержанным оказался рецидивистом. Теперь ему предстоит ответить по статье о хулиганстве. Полиция уже возбудила уголовное дело, оно в производство краевого Следкома.