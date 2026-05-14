Аэропорт в Уфе эвакуировали после звонка о минировании

Эвакуацию объявили в аэропорту Уфы из-за звонка о минировании воздушной гавани. Об этом сообщил Telegram-канал «БашДТП | Bash.dtp.official».

К текущему моменту все посетители покинули здание аэропорта.

«Ведутся поисковые работы», — отмечается в материале.

3 апреля рэпер ЛСП (настоящее имя — Олег Савченко) провел концерт во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре. Во время мероприятия в здании объявили эвакуацию из-за анонимного звонка о минировании. Территорию оцепили, на место инцидента прибыли сотрудники профильных служб — саперы, кинологи и спасатели.

По данным Telegram-канала Mash, сообщение о минировании оказалось ложным. Подозрительных предметов во дворце спорта не нашли, поэтому спустя час людям разрешили вернуться в здание. ЛСП продолжил выступление, но из более чем 3000 фанатов осталась примерно половина, написал Telegram-канал SHOT. Многие не захотели ждать на улице, пока правоохранители проверят «Олимп». Более того, внутрь запускали по одному человеку, охрана устроила серьезный досмотр вещей зрителей.