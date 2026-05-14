Мать троих детей приговорена к пожизненному заключению за убийство мужа

В марте 2022 года американец Эрик Ричинс выпил коктейль, который приготовила его жена и умер от фентанила, доза которого превышала смертельную в пять раз. Его супруга Коури, не только написала детскую книгу о том, как пережить горе, но и на следующий день после убийства подписала многомиллионную сделку с недвижимостью, а затем запрещала трём сыновьям общаться с семьёй погибшего отца. Теперь же судья приговорил её к пожизненному заключению без права досрочного освобождения, назвав женщину «слишком опасной для жизни на свободе».

Коури Ричинс, признанная виновной в убийстве своего мужа коктейлем с фентанилом (напомним, что в Российской Федерации оборот, употребление и пропаганда наркотических средств и психотропных веществ полностью запрещены), была приговорена к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Судья окружного суда штата Юта Ричард Мразик заявил, что человек, осуждённый за такие преступления, «просто слишком опасен, чтобы когда-либо выйти на свободу», пояснив, что Ричинс была единогласно признана виновной в убийстве мужа и отца её троих детей Эрика, и всё это ради денег.

Обвинение последовательно добивалось пожизненного заключения без права досрочного освобождения, аргументируя это тем, что трое детей Ричинс «не должны беспокоиться о том, что однажды они встретятся с ней», тогда как защита настаивала на приговоре с возможностью досрочного освобождения. Мразик также приговорил Ричинс к дополнительным срокам от одного года до 15 лет по двум пунктам обвинения в мошенничестве со страховкой, к максимум пяти годам за подделку документов и от пяти лет до пожизненного заключения по обвинению в покушении на убийство, постановив отбывать их последовательно.

Адвокат Ричинс заявил о намерении обжаловать приговор и попросил продлить стандартный 14-дневный срок для подачи заявления на новое судебное разбирательство, и судья предоставил им 28 дней. Сама Ричинс, которая не давала показаний на суде, рассуждала около 30 минут, в основном обращаясь к своим детям, признав, что они ненавидят её и не хотят с ней разговаривать, но пообещав, что когда они будут готовы, она будет рядом. Женщина добавила, что не может поверить в реальность происходящего, что её осудили за то, что она вычеркнула из своей жизни одного из людей, приносивших ей больше всего радости, и что она всё ещё в шоке.

Несмотря на обвинительный приговор, Ричинс настаивала на своей невиновности, заявив, что она не убийца, что это абсолютная ложь, и пообещав бороться за то, чтобы вернуться домой к своим мальчикам, отметив, что судебная система разберётся с этим. Перед её выступлением близкие покойного мужа зачитывали заявления о воздействии на потерпевших.

Сестра Эрика Ричинса Кэти со слезами на глазах просила судью о самом суровом приговоре, заявив, что Ричинс запрещала трём своим сыновьям общаться с семьёй её мужа в течение 15 месяцев после его смерти. По её словам, брат невестки считал Ричинс «злом», причём во время показаний сестры женщина ухмылялась и закатывала глаза. Трое сыновей также настаивали на максимальном приговоре: один из детей пояснил, что не чувствовал бы себя в безопасности, если бы она вышла из тюрьмы, а другой обвинил Ричинс в убийстве почти всех его животных и возможной попытке отравить его фентанилом, что вызвало у него приступ.

До своего ареста в мае 2023 года Ричинс привлекла к себе внимание детской книжкой с картинками под названием «Ты со мной?», в которой рассказывалось о том, как справиться с потерей любимого человека. Сообщается, что она даже выступила на местном телеканале штата Юта, рекламируя фильм и рассказывая о трудностях, с которыми она и трое её сыновей столкнулись, переживая своё личное горе. По данным Associated Press, Ричинс предъявлено множество других уголовных обвинений, связанных с её финансовыми операциями, в рамках отдельного дела, которое ещё не передано в суд.