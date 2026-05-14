В Дагестане нашли незаконную майнинг-ферму с 20 устройствами

Майнинг-ферму с 20 устройствами по добыче криптовалюты обнаружили в селе Балахани Унцукульского района. Об этом сообщили в Telegram-канале Минэнерго Дагестана.

"14 мая 2026 года в селе Балахани Унцукульского района выявлена незаконная майнинг-ферма. В ходе проверки обнаружено 20 устройств для добычи криптовалюты", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, общая мощность нелегального оборудования составляла 70 кВт. Установлено, что майнинговое оборудование было подключено к электросети в обход договора.