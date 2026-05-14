Украинский Борщ проведет жизнь в российской тюрьме

В России заочно вынесли пожизненный приговор начальнику штаба ВСУ полковнику Александру Борщу. Его признали виновным в организации террористического акта с применением боевых дронов против российских регионов. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным суда, Борщ лично руководил атакой 11 октября 2023 года, когда с территории Харьковской области были запущены дроны с кумулятивными зарядами в сторону Белгородской области. В результате нападения погиб человек, несколько получили ранения.

Борщ находится в международном розыске, заочно арестован. Суд также обязал его выплатить более 2,7 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба и морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. В СК подчеркнули, что продолжат работу по привлечению к ответственности всех виновных в подобных преступлениях.