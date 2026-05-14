СК: дело причастного к теракту в ЖК «Алые Паруса» в Москве передано в суд
Дело причастного к теракту в ЖК «Алые Паруса» в Москве, в результате которого погиб основатель батальона «АрБат» Армен Саркисян, передано в суд. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Ваража Манукяна*, внесённого в реестр экстремистов и террористов», — говорится в заявлении ведомства в MAX.
Мужчина обвиняется в совершении теракта, а также незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённом организованной группой.
Уголовное дело в отношении Манукяна передано в суд для рассмотрения по существу.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.