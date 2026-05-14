Во Владивостоке мужчина упал с Русского моста

Мужчина упал с Русского моста во Владивостоке, его ищут спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"На место происшествия незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. На месте происшествия обнаружена автомашина марки Toyota Camry, принадлежащая 43-летнему мужчине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полиция начала проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.